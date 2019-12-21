"Клетка или ринг": Кадыров вызвал Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Вызов брошен в Instagram.

Республиканский лидер сообщил, что еще не решил, где и по правилам какого вида спорта пройдет противостояние. Подписчикам предстоит выбрать между жестким настилом бескомпромиссной "клетки" ММА и лучшими традициями боксерской классики.

"Про себя скажу просто – я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте", - выразил уверенность он.

Кадыров также пообещал Емельяненко быстрый и интересный урок.