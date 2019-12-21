Украина получит летальное оружие США

Глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк сообщил о том, что помощь в размере $300 млн позволит Киеву получить летальное оружие.

Это, в частности, дает нам возможность получить летальную оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - сообщил он в Telegram-канале.

Отметим, что военная помощь украинской стороне включена в военный бюджет США, утвержденный президентом США Дональдом Трампом.