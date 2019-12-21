Девочка спасла мать от вооруженного отца на Кубани

Семейная ссора едва не привела к трагедии в Славянске-на-Кубани.

К правоохранителям позвонил ребенок. Девочка сообщила, что отец гоняется за ее матерью с ножом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники задержали находящегося в неадекватном состоянии мужчину и доставили его в отделение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовное дела по статье "Покушение на убийство", передает "КП Кубань".