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Футболистов ждет уникальное поле в Теберде

Футболистов ждет уникальное поле в Теберде

Торжественное открытие футбольного поля состоялось сегодня в городе-курорте Теберда в Карачаево-Черкесии.

Поле покрыто искусственным волокном, произведенным из сырья, которое не содержит красителей с тяжелыми металлами. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям – ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод.

В мероприятии участвовали – заместитель министра физической культуры и спорта республики Мурат Агиров, мэр Карачаевского городского округа Алик Динаев и глава администрации города Теберда Аслан Канаматов.

Затем на поле состоялась товарищеская встреча команд аула Жако Хабезского района и Теберды, передает "РИА Карачаево-Черкесия".

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Вестник Кавказа

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