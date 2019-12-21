Футболистов ждет уникальное поле в Теберде

Торжественное открытие футбольного поля состоялось сегодня в городе-курорте Теберда в Карачаево-Черкесии.

Поле покрыто искусственным волокном, произведенным из сырья, которое не содержит красителей с тяжелыми металлами. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям – ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод.

В мероприятии участвовали – заместитель министра физической культуры и спорта республики Мурат Агиров, мэр Карачаевского городского округа Алик Динаев и глава администрации города Теберда Аслан Канаматов.

Затем на поле состоялась товарищеская встреча команд аула Жако Хабезского района и Теберды, передает "РИА Карачаево-Черкесия".