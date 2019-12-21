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Япония предложила Ирану "сломать" санкции США

Япония предложила Ирану &quot;сломать&quot; санкции США

Токио назвал Тегерану способ "слома" санкции США против Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам визита в Японию.

По его словам, иранская сторона также выступила с предложением обхода американских санкций. "Мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу", - сказал он, комментируя состоявшиеся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Рухани подчеркнул, что санкции США против Ирана нарушают международные нормы и не принесут желаемого Вашингтоном результата, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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