Япония предложила Ирану "сломать" санкции США

Токио назвал Тегерану способ "слома" санкции США против Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам визита в Японию.

По его словам, иранская сторона также выступила с предложением обхода американских санкций. "Мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу", - сказал он, комментируя состоявшиеся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Рухани подчеркнул, что санкции США против Ирана нарушают международные нормы и не принесут желаемого Вашингтоном результата, передает РИА Новости.