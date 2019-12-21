Лобовое ДТП унесло две жизни под Белой Глиной

Автоавария со смертельным исходом произошла нa 44-м километре aвтодороги "Тихорецк – Белaя Глинa" в Новопокровском районе Краснодарского края.

Согласно предварительным данным, водитель "ВАЗ-2113" на скорости решил совершить обгон. В результате отечественная легковушка врезалась в Mazda.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, водитель Mazda госпитализирован. Все обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.