Пашинян похвастался купленной статьей в Time

Президент Армении Никол Пашинян в Twitter поделился статьей, опубликованной в американском еженедельном журнале Time.

Статья под названием "Кавказский Тигр" посвящена ситуации в Армении после "бархатной революции" 2018 года.

Однако внимательные пользователи уличили армянского лидера в необъективной подаче информации, так как речь идет о проплаченном контенте. На это указывает надпись "Content from the intelligent investor".

Таким образом, к редакции издания еженедельника материал отношения не имеет, статью, скорее, можно поставить в один ряд с платными рекламными объявлениями газеты "Биржа".