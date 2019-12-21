Трамп написал письмо в Россию – МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что американский лидер Дональд Трамп написал послание, в котором заявил о готовности налаживать диалог с Москвой.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, что на минувшей недели министр иностранных дел провел переговоры с Трампом и американским коллегой Майком Помпео в Вашингтоне.

По словам Трампа это была "очень хорошая встреча", в ходе которой обсуждались Иран, Северная Корея, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями. В свою очередь, Лавров отметил, что переговоры шли в атмосфере взаимопонимания, а обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве.