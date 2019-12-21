Изменился закон о воинской службе в России

Правительство России одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе. Документ опубликован на сайте российского кабинета министров.

В соответствии с изменениями, офицеры и прапорщики, а также обучающиеся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук будут ограничены в праве заключать новый контракт сроком на один год.

Уточняется, что изменения о сроках заключения контракта не будут затрагивать военнослужащих званий сержант и рядовой, а также проходящих службу сверх предельного возраста пребывания.