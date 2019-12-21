Нурмагомедов стал бойцом десятилетия

Издание MMA Junkie начало цикл публикаций о лучших бойцах смешанного стиля десятилетия, с 2010 по 2019 годы.

В списке лучших бойцов оказался и российский чемпион Хабиб Нурмагомедов. Полный список величайших спортсменов десятилетия будет обнародован к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что россиянин в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий расположился на второй строчке, уступив американцу Джон Джонсу, напоминает "Газета.ru".