Наркокурьеры пытались вывезти "порошок" в своем теле из Узбекистана

Сотрудникаи таможенных органов Узбекистана задержали в столичном аэропорту "Ташкент" наркокурьеров, которые транзитом через страну пытались перевезти в своем теле более 5,73 кг героина.

По данным Государственного таможенного комитета, подозреваемые – четверо иностранных пассажиров – проходили через "зеленый коридор" перед вылетом в зарубежное государство, в ходе проверки в брюшной полости у мужчин были обнаружены инородные предметы.

Задержанные были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Врачи при участии понятых провели обследование, по результатам которого было установлено, что в брюшной полости всех четверых находилось в общей сложности 268 капсул с запрещенным веществам внутри.

Кроме того, в аэропорту был задержан еще пассажир, пытавшийся вывезти за границу запрещенные препараты. С ним был задержан и его возможный подельник. В общей сложности правоохранители задержали семь наркокурьеров.

По фактам возбуждены уголовные дела, передает Sputnik Казахстан.