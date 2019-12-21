Минфин США извинится перед Европой за санкции по "Северному потоку-2"?

Министерство финансов США проведет консультации с европейскими партнерами России, участвующими в реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

В рамках запланированных на сегодня консультаций, американская сторона должна разъяснить, что означают санкции. Козак отметил, что рестрикции сформулированы недостаточно четко, отмечает "Интерфакс".

"После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить", - отметил, он, пояснив, что в настоящее время комментировать ситуацию рано.

Ранее сообщалось, что сегодня Минфин США заявил, что о вступлении в силу санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".