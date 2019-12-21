Названы имена жертв стрельбы в центре Москвы

Стали известны имена погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ в центре Москвы.

Так, по данным Telegram-канала Baza, жертвами инцидента стали два человека – 40-летний Альберт Слепов и 34-летний Вельдян Мухтаров. По данным СМИ, один из них – сотрудник ФСБ, второй – ГИБДД.

Также был ликвидирован виновник преступления 39-летний житель Подольска Евгений Манюров.

Инцидент произошел в минувший четверг, 19 декабря возле здания ФСБ у станции метро Лубянка в Москве.