Россия и Украина договорились по газу

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

Глава российской энергетической компании пояснил, что соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.

Позже представитель "Газпрома", компания может выплатить Украине около $2,9 млрд до 29 декабря, передает ТАСС.

Далее Миллер отметил, что "Газпром" и украинское правительство намерены подписать мировое соглашение, в соответствии с которым претензии Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) будут сняты. Претензии АМКУ на настоящий момент составляют около $7,4 млрд.

Глава "Газпрома" также обратил внимание на возможность того, что стороны рассмотрят возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG.

В соответствии с подписанным накануне протоколом, цена "голубого топлива" будет формироваться за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок. В то же время поставки будут возможны при условии выполнения в полном объеме договоренностей по транзиту.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что российских газ для Украины будет дешевле, чем идущий через Европу, на 20-25%.

Миллер отметил, что российская сторона подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

"Компания-организатор забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб м, в том числе 65 млрд куб м - на 2020 год, 40 млрд куб м - на 2021 и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа", - сказал Миллер, отметив, что Европейская комиссия гарантирует соответствие принятым в Евросоюзе нормам регулирования транспортировки газа на Украине.

Ранее сообщалось, что накануне в Минске состоялось подписание протокола между Украиной и РФ по транзиту газа и урегулированию претензий. Теперь энергокомпании стран могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб м, напоминает ТАСС.