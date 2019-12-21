Террористов-подрывников осудят на Ставрополье

Суд по делу о преступлениях террористической направленности в отношении двоих жителей Ставрополья состоится в понедельник, 23 декабря.

Следствие установило, что обвиняемые вступили в местную банду. В 2010 году участники сообщества убили местного жителя и украли его автомобиль ВАЗ-2106. Заполнив машину взрывчаткой, злоумышленники припарковали его между кафе и жилыми домами в Пятигорске. В результате взрыва пострадали 46 человек.

Осенью 2010 бандиты попытались совершить преступление по схожему сценарию. Они также убили таксиста и, начинив его авто взрывчаткой, оставили у кафе. Тогда, к счастью, трагедии удалось избежать, напоминает "КП Северный Кавказ".

По данному делу следователями было опрошено несколько сотен жителей Кавминвод и Ставрополя, проведено более 600 экспертиз.