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Россия ответила санкциям США по "Северному потоку-2"

Россия ответила санкциям США по &quot;Северному потоку-2&quot;

Россия продолжит реализацию экономических проектов, несмотря на санкционное давление американской стороны, выражает уверенность МИД РФ, в комментарии на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится о том, что Вашингтон переступает грань, вводя санкции, "против собственных союзников"

Кроме того, в МИД отметили, что США таким намерены лишить европейских партнеров "бесперебойного обеспечения энергоносителями по приемлемым ценам", в частности снабжения из России.

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