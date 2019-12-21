Россия ответила санкциям США по "Северному потоку-2"

Россия продолжит реализацию экономических проектов, несмотря на санкционное давление американской стороны, выражает уверенность МИД РФ, в комментарии на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится о том, что Вашингтон переступает грань, вводя санкции, "против собственных союзников"

Кроме того, в МИД отметили, что США таким намерены лишить европейских партнеров "бесперебойного обеспечения энергоносителями по приемлемым ценам", в частности снабжения из России.