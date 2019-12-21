Кинолог из Нальчика отличился на конкурсе МЧС

Руководитель кинологической службы ПСП "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатель 1-го класса Тимур Бифов занял второе место по итогам конкурса "Лучший спасатель-кинолог МЧС России". Конкурс проводился в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом информирует пресс-служба Главка МЧС РФ по КБР.

Напарник Тимура Бифова спасатель 1-го класса Расул Малкандуев. С ними в расчете службу несут четвероногие коллеги - лабрадоры Оскар, Тулпар и Буран.

В ведомстве отметили, что за время существования кинологическая служба республиканского чрезвычайного ведомства доказала эффективность работы, в том числе при работах в сложных условиях высокогорья, передает РИА "Кабардино-Балкария".