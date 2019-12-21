Слуцкий: Германия не даст в обиду "Северный поток - 2"

Берлин не позволит санкциям США вред проекту газопровода "Северный поток - 2", заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона наносят ущерб европейским интересам.

"Экономические санкции США - инструмент противоправного давления и недобросовестной конкуренции. С их помощью Вашингтон бандитскими методами пытается навязать свои собственные интересы, причем зачастую в ущерб даже своим партнерам. Не раз говорил: Европе давно пора прозреть", - подчеркнул депутат.

Он также назвал обнадеживающим высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель относительно экстерриториальных санкций США против проекта газопровода. вред проекту газопровода "Северный поток - 2". "Надеюсь, что ее слова не будут расходиться с делом и контрмеры ФРГ не дадут нанести вред "Северному потоку - 2", - приводит ТАСС слова Слуцкого.

Кроме того, он отметил, что значение "Северного потока – 2" для России в стратегической перспективе гораздо важнее, чем продление украинского газового транзита. "Вообще, украинский газовый транзит нам на фиг не нужен, и если что, мы применим оружие", - подчеркнул глава думского комитета по международным делам.