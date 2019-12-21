Токаев подписал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией
Казахстан ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Целью документа является укрепление и развитие долгосрочного военного сотрудничества, которое будет не только равноправным, но и взаимовыгодным.
В парламенте Казахстана заявили, что сотрудничество будет затрагивать проведение миротворческих операций, военную подготовку, прохождение обучения, а также сферу оборонной промышленности.
Ожидается, что реализация соглашения приведет к еще большему укреплению и развитию военного сотрудничества между Нур-Султаном и Анкарой.
Вестник Кавказа
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