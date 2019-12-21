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Тариф на украинский газовый транзит установит независимый регулятор - "Газпром"

Тариф на украинский газовый транзит установит независимый регулятор - &quot;Газпром&quot;

Тариф на транзит газа по территории Украины в 2020 году еще не установлен, его должен определить независимый регулятор, сообщили в "Газпроме".

"Не установлен. Его должен установить независимый регулятор", - ответил представитель компании на вопрос, установлен ли транзитный тариф, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в котором стороны зафиксировали ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий. В частности, договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

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Вестник Кавказа

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