Токаев перераспределил ключевые посты

На этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал неожиданную перестановку в правительстве. Через три недели после подписания закона, согласно которому министры кабинета несут прямую ответственность за коррупцию среди своих подчиненных, Нурлан Ногаев заменил Каната Бозумбаева на посту министра энергетики, а Бозумбаев стал помощником президента.

Euractiv в статье Kazakhstan president reshuffles key positions рассказывает, что Ногаев, по образованию нефтяник и энергетик, ранее был губернатором Атырауской области. Во время его пребывания в должности в 2016 году в регионе произошли масштабные протесты в связи с земельной реформой, и Ногаев пообещал не привлекать к ответственности двух организаторов акции протеста. После назначения он сообщил журналистам, что ”сдержал свое слово”, объяснив, что активисты были привлечены к ответственности и осуждены по ”другим причинам”. Согласно официальному пресс-релизу, Токаев уже провел встречу с новым министром энергетики и обсудил вопросы сотрудничества с крупнейшими мировыми и отечественными компаниями в нефтегазовой и энергетической сферах.

Теперь новому министру энергетики придется назначить чиновника на пост своего заместителя, который некоторые считают ”проклятым”, поскольку трое предыдущих заместителей были задержаны по обвинению в коррупции. Ногаев должен быть осторожен в своем выборе, так как 28 ноября Токаев подписал закон, согласно которому министры и губернаторы несут прямую ответственность за коррупцию среди подчиненных. Закон обязывает министров и губернаторов уходить в отставку, если высокопоставленные должностные лица в их учреждениях признаны виновными в коррупции.

Токаев также отстранил Дархана Калетаева от должности заместителя руководителя аппарата, которую он занимал с марта, без объяснения причин. На место Калетаева был назначен Маулен Ашимбаев, бывший заместитель председателя правящей партии и помощник президента.

Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности посла Казахстана в России, одного из ключевых дипломатических постов для страны, проводящей ”многовекторную” внешнюю политику. Тасмагамбетов, политический тяжеловес, ранее занимал руководящие должности в правительстве Казахстана, в том числе премьер-министра, министра обороны и помощника президента. В этом месяце Тасмагамбетову исполнилось 63 года, и он достиг пенсионного возраста, что послужило основанием для его отстранения. 66-летний Токаев пока не назначил нового посла.

Мадина Абылкасымова освобождена от должности заместителя председателя Национального банка и назначена председателем недавно созданного агентства регулирования финансового рынка, отделенного от Национального банка. Новое агентство будет регулировать и развивать финансовый рынок, устанавливать стандарты деятельности финансовых организаций и создавать стимулы для улучшения корпоративного управления финансовыми организациями. Президент Токаев дал Абылкасымовой ряд конкретных инструкций для обеспечения стабильности банковской системы и развития финансового сектора.

Напомним, что после избрания на пост президента в июне прошлого года Токаев обещал противостоять реформы ”бессистемной политической либерализации”.