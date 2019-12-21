В Махачкале внедряют транспортную карту

Мэрия Махачкалы утвердила положение о порядке обращения транспортной карты для проезда пассажиров транспортом общего пользования на территории города.

В администрации города уточнили, что транспортная карта является микропроцессорной бесконтактной картой стандарта Mifare, предназначенной для оплаты проезда пассажиров транспортом общего пользования, оснащенным оборудованием автоматизированной системы оплаты проезда.

Такая карта повысит качество обслуживания населения при перевозке общественным транспортом – в автобусах и троллейбусах, полагают авторы инициативы.

Транспортерная карта Махачкалы будет выпускаться в трех вариантах – карта долговременного действия на многократные поездки, карта с различными лимитами поездок и карта, рассчитанная на определенный период, без лимита поездок, передает АиФ.