Пашинян рассказал о военной тайне Армении

Вооруженные силы Армении закупили у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2КМ", написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

"Вооружение выпущено в 2019 году. Это одно из важных приобретений этого года. О его количестве не могу сообщить - военная тайна", - приводит ТАСС слова Пашиняна.

Ереван регулярно приобретает у России основные виды вооружения. Последней из известных к настоящему моменту сделок является покупка российских многофункциональных истребителей Су-30СМ.

ЗРК "Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону, а также прикрывать воинские подразделения от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.