Что американские санкции сделали с иранской экологией

Многолетние санкции США значительно осложнили действия Ирана по решению экологических проблем, которые могут изменить экономический, социальный и политический ландшафт страны, пишет Анатолийское Агентство в материале US sanctions cause environmental crisis in Iran. Загрязнение воздуха и воды, опустынивание, деградация земель, изменение климата и снижение количества биологических видов - наиболее актуальные экологические проблемы усугубляются в и без того страдающей экосистеме ИРИ.

Исследователи из Центра экологической политики при Имперском колледже Лондона признают, что санкции не могут самостоятельно вызывать ухудшение состояния окружающей среды в целевом государстве, но их вторичное воздействие непреднамеренно приводит к экологическим проблемам. Доктор философии в Имперском колледже Лондона, изучающая влияние санкций на окружающую среду Ирана, Ширин Хаким говорит, что санкции направлены на критически важные сектора экономики страны, такие как энергетика, судоходство, автомобилестроение, авиация и финансовый сектор, которые имеют решающее значение для устойчивого развития и процветания человека. В результате ограничительных мер Иран был фактически отрезан от международной банковской системы, и многие важнейшие активы государства были заморожены за рубежом. Кроме того, санкции в отношении Ирана способствовали девальвации его местной валюты, росту уровня инфляции и значительному сокращению прямых иностранных инвестиций, так как многие международные компании, лидирующие в технологиях и имеющие опыт в области устойчивого развития, опасаются сотрудничать с Ираном из-за риска наказания со стороны США”.

Снижение количества биологических видов

Когда иранскую столицу вновь окутал густой смог, акцент сместился на серьезные экологические проблемы, стоящие перед страной. На данный момент Тегеран входит в десятку самых загрязненных городов мира. Тем не менее загрязнение - не единственное препятствие для устойчивого развития в Иране. ”Наступила критическая фаза дефицита воды, отчасти из-за десятилетий изоляции, неэффективного управления местными ресурсами и последствий продолжительной засухи”, - обратила внимание Хаким. Сельскохозяйственный сектор Ирана зависит от ”устаревших технологий и знаний”, не дающих стране возможность эффективно управлять своей преобразующейся природой. По словам ученого, растущий уровень загрязнения в Тегеране связан с ”низким качеством производства в нефтяном секторе и тяжелой промышленности ", в то время как пыль и песчаные бури также усугубляют ситуацию. ”Иран находится в процессе значительной утраты биоразнообразия, деградации земель, загрязнения воды и опустынивания”, - предупреждает Хаким.

Эксперты считают, что экологическое будущее Ирана может быть защищено и сохранено благодаря сотрудничеству государственного и частного секторов. Однако санкции осложняют процесс. ”Когда страна борется с санкциями, зачастую первоочередные задачи, такие как обеспечение продовольствием, медицинское обслуживание и поддержание местной экономики, становятся приоритетными, а такие вопросы, как окружающая среда, теряют значение”, - говорит Хаким. Следовательно, доля национального бюджета, направляемая на природоохранные мероприятия в Иране, снизилась, то есть меньше средств выделяется для сохранения биоразнообразия. ”Работа с меньшими экономическими ресурсами не позволяет правительству не только нанимать, но и снабжать сотрудников необходимым оборудованием и технологиями мониторинга для сохранения биоразнообразия”, - добавляет Хаким. В 2014 году вследствие санкций США было заблокировано финансирование гранта на сумму более $7,6 млн для нескольких многолетних проектов, разработанных Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), дочерним предприятием Всемирного банка. Финансирование предназначалось для поддержки проектов по сохранению биоразнообразия в Иране.

Срочные меры

По мнению Хаким, из-за кампании ”максимального давления” администрации Дональда Трампа решение экологических проблем стало еще более сложным. Тем не менее Иран должен осознать необходимость компромисса между экономикой и окружающей средой. ”Многое можно сделать для защиты окружающей среды путем повышения уровня образования и ответственности среди широкой общественности, выделения бюджетных средств на природоохранные мероприятия и содействия эффективному использованию природных ресурсов”, - говорит исследователь. Хаким считает, что решение вопросов территориального распределения Ирана, с тем, чтобы ряд регионов страны испытывал меньше нагрузки, и соблюдение существующих экологических норм также может оказать значительную поддержку. ”Мы живем в мире, где практика экономического принуждения и торговых войн расширяется, а борьба с изменением климата была признана вопросом глобальной важности, поэтому больше внимания будет уделяться влиянию экономических инструментов, в том числе и санкций, на устойчивое развитие”, - говорит Хаким.