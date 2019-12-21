Дело Мкртчяна рассмотрит ССС

Специальная следственная служба (ССС) Армении рассмотрит уголовное дело сторонника экс-президента Роберта Кочаряна Варужана Мкртчяна. Об этом сообщили в пресс-службе ССС.

В отношении Мкртчяна возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 4 статье 340 УК Армении (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или ошибочного перевода со стороны организованной группы).

Сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян пригласил в свой офис в Канакере одного из пострадавших во время событий 1 марта 2008 года, которому предложил отказаться от статуса пострадавшего, своих показаний и не ходить на судебные заседания. За это он пообещал ему деньги и высокую должность после смены власти.

Соответствующий видеоматериал был обнародован правоохранительными органами Армении.