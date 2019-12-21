В Туапсе задержали наркоторговца

В Туапсе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования на одной из улиц города Туапсе заметили мужчину, который вел себя подозрительно и при виде сотрудников полиции попытался скрыться.

Сотрудники МВД задержали подозрительного гражданина. "При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 45-летнего местного жителя два полимерных пакета с комковидным веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе наркотические средства – диацетилморфин, моноацетилморфин и ацетилколдеин, массой около 7 гр", - отмечается в релизе.

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.