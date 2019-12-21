В Гондурасе в массовой драке погибли 18 заключенных

В одной из тюрем Гондураса в результате драки между представителями двух банд погибли 18 человек, еще 16 были ранены.

По информации Reuters, власти Гондураса объявили чрезвычайную ситуацию в пенитенциарной системе страны, поручив службам безопасности контроль над тюрьмами на фоне последней волны насилия в стране.

Агентство сообщает, что драки банд в тюрьмах происходят часто, так как преступные группировки

борьбу за власть в тюрьмах.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию под контролем.