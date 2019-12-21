В Гондурасе в массовой драке погибли 18 заключенных
В одной из тюрем Гондураса в результате драки между представителями двух банд погибли 18 человек, еще 16 были ранены.
По информации Reuters, власти Гондураса объявили чрезвычайную ситуацию в пенитенциарной системе страны, поручив службам безопасности контроль над тюрьмами на фоне последней волны насилия в стране.
Агентство сообщает, что драки банд в тюрьмах происходят часто, так как преступные группировки
борьбу за власть в тюрьмах.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов держат ситуацию под контролем.
Вестник Кавказа
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