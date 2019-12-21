Житель Карабулака открыл стрельбу из автомата посреди города

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который вел бесцельную стрельбу в воздух из охолощенного автомата. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.

Уточняется, что стрельбу он открыл в Карабулаке.

"На углу улиц Осканова и Фрунзе в городе Карабулак из машины "ВАЗ-2106" под управлением 21-летнего жителя селения Троицкое были произведены выстрелы в воздух из охолощенного оружия", - отмечается в сообщении.

В отношении стрелка возбуждено дело об административном правонарушении, материал был направлен в суд. Нарушителю грозит штраф в размере от 40 до 50 тыс рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и автомобиль нарушителя, передает РИА Новости.