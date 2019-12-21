Среднестатистический россиянин потратит на новогоднее застолье 6,5 тыс рублей

Новогодний стол обойдется среднестатистическому россиянину в 6 430,78 рубля, следует из данных Росстата.

Согласно материалам статистической службы, праздничное застолье в России в среднем подорожало на 2,7%. Сильнее всего подорожали сыры – на 11%, сливочное масло — 10,3% и апельсины — на 10,8%. Красная икра, наоборот, подешевела на 4,9%, свежие огурцы — на 8,9%.

Дороже всего новогодний стол, согласно средним статистическим показателям, обойдется жителям Чукотки - 9528,58 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге застолье обойдется дешевле – 7933,34 рубля и 7060,66 рубля соответственно.

Дешевле всего провести застолье смогут жители Ингушетии, накрыть стол они смогут, согласно статистике, в среднем за 3,5 тыс рублей, передает РИА Новости.