Авто с газовыми баллонами в Грузии будут проходить специальную проверку

В Грузии с 1 января 2020 года транспортные средства, в которых размещены газовые баллоны для жидкого газа, должны будут проходить специальную проверку.

В Минэкономики пояснили, что в соответствии с техническим регламентом, владельцы таких автомобилей должны будут пройти проверку баллонов и газовой системы, в последствии иметь соответствующий сертификат о его прохождении.

По информации ведомства, без соответствующего сертификата, транспортное средство не будет допущено к обязательному техническому инспектированию.

При этом проверку газового баллона нужно будет проходить раз в пять лет, а инспектирование системы жидкого газа – раз в три года. Информация о процедуре прохождения осмотра будет предоставляться поэтапно, передает Спутник-Грузия.