Санкции против "Северного потока-2" стали лучшим новогодним подарком - "Нафтогаз"

Утверждение президентом США Дональдом Трампом санкций против "Северного потока — 2" стало лучшим предновогодним подарком Украине, заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал он на странице в соцсети Facebook в субботу, где также разместил сообщение компании Allseas о приостановке работ про прокладке труб для газопровода.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США, который, в частности, предполагает санкции против "Северного потока - 2".