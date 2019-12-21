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Санкции против "Северного потока-2" стали лучшим новогодним подарком - "Нафтогаз"

Санкции против &quot;Северного потока-2&quot; стали лучшим новогодним подарком - &quot;Нафтогаз&quot;

Утверждение президентом США Дональдом Трампом санкций против "Северного потока — 2" стало лучшим предновогодним подарком Украине, заявил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал он на странице в соцсети Facebook в субботу, где также разместил сообщение компании Allseas о приостановке работ про прокладке труб для газопровода.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США, который, в частности, предполагает санкции против "Северного потока - 2".

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Вестник Кавказа

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