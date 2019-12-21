ДТП в Новой Москве унесло жизнь человека
В Новой Москве произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.
Трагедия произошла на 23-м км Калужского шоссе, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле, после деблокации он был при помощи вертолета эвакуирован в специализированное лечебное учреждение Москвы, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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