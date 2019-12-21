Краснодар откроет новый год забегом на 20 км

Новогодний забег традиционно проведут в Краснодаре в первый день 2020 года. Об этом рассказал глава города Евгений Первышов.

"Длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Максимально в этот раз это будет 20 км, но каждый сам для себя может выбрать посильную нагрузку", - цитирует мэра ТАСС.

Градоначальник отметил, что Краснодар отличается прекрасными беговыми традициями: каждый год здесь проводится порядка десяти популярных у местных жителей массовых легкоатлетических стартов. Первышов добавил, что если семь-восемь лет назад на старт 1 января приходили 20-30 человек, то в 2019 году желающих начать новый год с пробежки было уже около 500.