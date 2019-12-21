"Сыр из будущего" разоблачили на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники Россельхознадзора выявили подозрительные сыры из Тамбовской области, у которых был завышен срок годности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что предприниматель из Пятигорска получил почти 9 т сыра "Российский молодой" с массовой долей жира 50%. Согласно документам, сыр произведен 30 ноября 2019 года и годен до 29 марта 2020 года. Между тем, при его изготовлении в качестве сырья указывался такой же сыр с более коротким сроком годности - до 28 февраля 2020 года.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что на самом деле сыр "Российский молодой" произведен из сыра "Тамбовский" жирностью 52%, причем дата выработки сырья была указана в будущем времени - 24 апреля 2020. Якобы к этому времени сыр должен был дозреть.

"Таким образом, производителем ООО "Бондарский сыродельный завод» искусственно увеличивается срок годности, используется сырье с будущей датой выработки, а сыр "Российский молодой" мдж 50% изготавливается из другого вида сыра с большей жирностью", - отмечается в сообщении.

Более тонны сыра уже реализовано, при этом около 240 кг попало в социальные учреждения и санатории региона, передает "АиФ".