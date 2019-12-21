НАСА и Boeing общими усилиями пытаются безопасно посадить Starliner

В США сотрудники НАСА и корпорации Boeing обсуждают возможность обеспечения безопасной посадки нового американского космического корабля Starliner, на котором через 15 минут после старта накануне возникла нештатная ситуация. Об этом сообщили в пресс-службе Boeing.

Речь идет о мерах, которые необходимо предпринять для безопасного возвращения корабля на полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Посадка должна состояться 22 декабря.

В настоящий момент корабль находится на эллиптической орбите, с параметрами 186 км на 216 км, в то время как Международная космическая станция (МКС), к которой он должны был пристыковаться, находится на высоте 400 км. Дата возвращения корабля на Землю окончательно не утверждена и может быть принято решение оставить его на орбите на более продолжительный срок для проверки его систем, передает ТАСС.

Накануне на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди директор NASA Джеймс Брайденстайн признал, что на борту корабля возникли неполадки: после отделения от ракеты-носителя не произошло включения двигателей корабля. По оценке директора NASA, возможная причина неполадок - сбой в системе синхронизации времени на корабле.