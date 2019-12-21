Владимир Потанин: Советский союз просто обанкротился

Экономические реформы 1990-х годов в России можно сравнить с болезненной операцией, заявил глава компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, частная собственность должна была стать единственной альтернативой потерпевшему крах государственному управлению.

"Эффективные собственники не появляются из ниоткуда, государственные активы должны были передаваться в частные руки", - отметил он.

При этом Потанин признал, что собственность была распределена неравномерно, но подчеркнул, что до появления залоговых аукционов на фабриках и заводах могли месяцами задерживать зарплату. Теперь же им предлагают не только высокие оклады, но и хорошие социальные программы.

"Многие люди ностальгируют по Советскому Союзу из-за той власти, которая у него была. Нас не везде любили, но нас уважали. Несмотря на то, что для многих по-прежнему живы коммунистические идеалы, не стоит забывать, что основная причина развала СССР была экономическая. Советский союз просто обанкротился", - приводит РИА Новости сова Потанина.