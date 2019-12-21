Тоннель курорта "Роза Хутор" разрисовали граффити

В горах Сочи на высоте 1,6 км появились граффити "океанариума", сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Арт-объект создавали краснодарские художники из команды Stenaclub.

Своды тоннеля площадью 670 кв м украсили изображения дельфинов, медуз, стаи барабулек, морского котика и гигантского кита.

Рисунки дополнены световым и звуковым сопровождением, что создает эффект погружения. Поскольку в тоннеле берет начало одна из самых простых трасс курорта — Б-52 — оценить новинку смогут практически все катающиеся гости "Роза Хутор". При создании проекта учитывалось то, что горнолыжники проводят в нем всего несколько секунд: лучше всего граффити смотрятся в движении — желающим запечатлеть тоннель не нужно останавливаться, можно использовать экшн-камеру, передает "АиФ".