Санкции США против "Северного потока — 2" вступили в силу

Американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу, Вашингтон требует от компаний, ведущих их строительство, немедленно прекратить работы. Об этом сообщили в Минфине США.

Насколько часов назад президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет, который, среди прочего, предполагает ограничительные меры против "Северного потока — 2".

После этого компания Allseas, осуществляющая прокладку газопровода, приостановила работу, ожидая разъяснений от американской стороны о том, как будут применяться санкции.

"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте (пункт 7503 закона об оборонном бюджете США – прим ред), стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", - сообщается в документе.

Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".

При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", уточняется в разъяснениях.

Глава Госдепартамента США и министр финансов должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести санкции, профильным комитетам конгресса, передает РИА Новости.