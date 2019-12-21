На улицы Владикавказа выходит бесплатный новогодний трамвай

Сегодня на маршрут в столице Северной Осетии Владикавказе выйдет новогодний трамвай, - сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"На рельсы столицы республики традиционно выйдет особенный состав - новогодний трамвай, специально стилизованный к празднованию 2020 года. С 21 декабря и до окончания новогодних выходных владикавказцев и гостей города вагон будет настраивать на праздничное настроение", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Снаружи трамвай будет украшен новогодними гирляндами, а в его салоне будут показывать новогодние кинофильмы. Проезд в новогоднем трамвае будет бесплатным для всех пассажиров.

Выход "новогоднего трамвая" пройдет в один день с открытием главной елки республики. Тогда же начнутся и массовые гуляния в центральном парке Владикавказа, где откроется новогодняя ярмарка, на которой будут представлены всевозможные праздничные товары и угощения.

Для детей на территории парка будут функционировать различные мастер-классы, в том числе – и по изготовлению елочных игрушек своими руками, - добавили в пресс-службе.