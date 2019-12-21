"Газпром" может заплатить "Нафтогазу" $3 млрд

"Газпром" по решению стокгольмского арбитража может выплатить украинскому "Нафтогазу" около $3 млрд, сообщил источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов. Он подчеркнул, что это может стать частью соглашения о продлении украинского газового транзита.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - отметил он.

При этом накануне в Берлине состоялись первые за два месяца трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза. Президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам девятичасовой встречи сообщил, что стороны пришли к "принципиальному согласию" по условиям нового контракта, но его параметры раскрывать не стал, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что участники переговоров должны согласовать "детальный протокол", а его украинский коллега Алексей Оржель отметил, что стороны близки к подписанию итогового контракта, передает РИА Новости.

Ранее на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин признал, что долг "Газпрома" является одним из факторов, который следует учитывать при переговорах по продлению газового транзита.