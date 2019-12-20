В Грозном и Дербенте открылись центры народных промыслов

В Дербенте и Грозном в рамках национального проекта "Культура" были созданы "Центры развития народных промыслов Северо-Кавказского федерального округа".

Работа центров включала в себя организацию семинаров и лекций для мастеров народного промысла с участием специалистов в области маркетинга, художественного и производственного дизайна, продвижения, экономики культуры, мастер-классов, на которых все желающие могли постичь азы народного художественного искусства Северного Кавказа. В Грозном и Дербенте были созданы выставочные экспозиции, где производители художественной и ремесленной продукции знакомили посетителей с образцами народных художественных промыслов и ремесел.

Кроме того, в центрах была организована единая площадка, на которой мастера народных промыслов имели возможность проводить переговоры с заказчиками и поставщиками материала, работать над созданием товарных линеек продукции, продумывать новые формы изделий и упаковки, качественного фото- и видео-материала о своей продукции и рекламными текстами.

Проект реализовывался при поддержке Минкультуры России, передает "АиФ".