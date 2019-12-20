Железноводск оборудовали smart-киосками

Первые пять smart-киосков были установлены в Железноводске в рамках реализации пилотного проекта "Умное Ставрополье". Еще семь туристических LED панелей будут установлены весной будущего года.

По словам главы города Евгения Моисеева, благодаря smart-комплексу можно будет узнать актуальную информацию о событийных мероприятиях, санаториях, кафе, ресторанах, интересных экскурсиях, вызвать такси и даже купить билет на концерт.

Кроме того, глава города отметил, что панели будут снабжены камерами видеонаблюдения. "В таком объеме и формате Железноводск станет первым городом в России, где синхронизируются туристические и городские ресурсы", - цитирует Моисеева ТАСС.

Отмечается, что в Железноводске также устанавливаются "умные" трекеры на общественный транспорт. Трекеры будут собирать данные о передвижениях транспорта и направлять их в ситуационный центр.