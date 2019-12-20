Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

В 2020 году в Москве состоится клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Об этом сообщили в Международной федерации пляжного футбола (BSWW).

Турнир пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" с 12 по 16 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в 2019 году Москва уже принимала клубный чемпионат мира. В конце октября Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Турнир проведут в Москве.