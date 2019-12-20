В Баку покажут премьеру вокально-хореографического спектакля Nasimi Passion

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 27 декабря состоится премьера вокально-хореографического спектакля Nasimi Passion. Она посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

Произведение для хора, солиста и симфонического оркестра Nasimi Passion, написанное народной артисткой Азербайджана Ализаде, было посвящено 600-летию гибели Насими. В качестве хореографа по приглашению Минкультуры Азербайджана выступил профессор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Эдвальд Смирнов. В проекте принимают участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, победители литературного конкурса чтецов "Поэзия Насими". Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер - художественный руководитель Азербайджанской государственной хоровой капеллы, народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова, - отмечает Тренд.

Интересна история создания Nasimi Passion: его премьера состоялась в Амстердаме в апреле 2017 года. Организация Amsterdam Royal Concertgebouw на протяжении нескольких лет претворяет в жизнь музыкальный проект "Пассионы" (в переводе - страсти, страдания), восходящий к творчеству Иоганна Себастьяна Баха. В его рамках заказы получают известные композиторы - представители различных культур и религий.

Первое исполнение Nasimi Passion в Баку состоялась в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в июне 2017 года.