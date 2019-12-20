Батуми примет традиционный фестиваль шишек

В преддверии новогодних праздников сегодня, 21 декабря, в Батумском ботаническом саду проведут фестиваль шишек.

Его участники не только покажут свои работы, но и научат посетителей, как правильно обрабатывать шишки. Кроме того, гостям расскажут о редких хвойных деревьях, которые собраны на территории сада.

На ярмарке можно будет приобрести мед, сушеные фрукты, джемы - все домашнего приготовления, пишет Спутник - Грузия.

Предновогодняя ярмарка откроется в нижней части ботанического сада в приморском парке имени Георгия Габричидзе в 13:00.

Фестиваль шишек проводится с 2014 года. С каждым годом все больше производителей изъявляют желание продемонстрировать в ботаническом саду свою продукцию, отмечают его организаторы. По их оценке, последние пять лет в Грузии наблюдается всплеск производства сувениров и украшений ручной работы, в том числе новогодних. Шишка как неотъемлемый атрибут праздничной елки пользуется большой популярностью у гостей фестиваля.