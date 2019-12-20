В Еврокомиссии приветствовали продление украинского газового транзита

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что считает хорошо сбалансированной достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину в ЕС. Он также отметил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Минэнерго Германии Петера Альтмайера в процессе трехсторонних газовых переговоров, сообщает Еврокомиссия.

"Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - отметил Шефчович.

По его словам, российская и украинская стороны приложили большие усилия для того, чтобы прийти к соглашению по данному вопросу.

"С учетом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны", - приводит РИА Новости слова Шефчовича.