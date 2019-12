Индия не хочет предоставлять гражданство мусульманам

В Индии продолжаются протесты в отношении нового закона о гражданстве, хотя правительство усилило контроль над демонстрациями и отключило интернет после столкновений по всей стране. CNN в материале India extends controls on protests after day of deadly violence сообщает, что на этой недели десятки тысяч людей вышли на улицы в 15 городах по всей стране, включая Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор и Калькутту, демонстрируя общенациональный гнев против закона, который многие считают неконституционным и дискриминационным по отношению к мусульманам.

Несколько человек погибло в ходе акций протеста в результате ожесточенных столкновений между полицией и протестующими. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против прибегших к вандализму, бросающихся камнями и поджигающих здания и автобусы протестующих. Тысячи арестованы. В самом большом и густонаселенном штате страны Уттар-Прадеш полиция ввела в действие закон, запрещающий публичные собрания четырех или более человек в течение последующих 15 дней.

Беспорядки были спровоцированы внесением изменений в закон о гражданстве. Закон предписывает ускорить получение гражданства для немусульманских религиозных меньшинств, включая индуистов, сикхов, буддистов, джайнов, парсов и христиан из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, которые прибыли до 2015 года, не давая тех же прерогатив исповедующим ислам.

Правительство, управляемое индуистской националистической партией Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди, заявило, что закон предоставит убежище для религиозных меньшинств, бежавших от преследований в своих странах. Критики считают, что закон подрывает светскую конституцию страны, предоставляя гражданство на основе религии и тем самым еще больше маргинализируя 200-миллионную мусульманскую общину Индии.

Индийское правительство стремится подавить беспорядки в связи с принятием закона, запретив протесты и отключив интернет и мобильные услуги в нескольких частях страны. Участники протестов заявили CNN, что правительство использует запреты на публичные собрания, чтобы заглушить голос индийского народа в крупнейшей в мире демократии. ”У меня есть свобода протеста. Это мое основное право, - сказал 23-летний студент из Нью-Дели Сидхарт Сингх. - Это не демократия. Почему правительство считает, что стоит выше конституции?”

Но многие представители коренных народов опасаются, что предоставление гражданства большому количеству иммигрантов изменит уникальный этнический состав региона и их образ жизни, независимо от религии.