Главная » Новости

На трассе М-4 "Дон" не поделили дорогу одиннадцать машин

На трассе М-4 &quot;Дон&quot; не поделили дорогу одиннадцать машин

Сегодня вечером на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись 11 автомобилей, - сообщил представитель экстренных служб региона.

"Возле населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "ГАЗель", – цитирует собеседника РИА Новости.

Из-за ДТП перекрыты две полосы для движения транспорта.

Правоохранители уточняют обстоятельства столкновения и информацию о пострадавших, - сообщил собеседник агентства.

1300 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!