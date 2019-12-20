На трассе М-4 "Дон" не поделили дорогу одиннадцать машин
Сегодня вечером на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись 11 автомобилей, - сообщил представитель экстренных служб региона.
"Возле населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "ГАЗель", – цитирует собеседника РИА Новости.
Из-за ДТП перекрыты две полосы для движения транспорта.
Правоохранители уточняют обстоятельства столкновения и информацию о пострадавших, - сообщил собеседник агентства.
Вестник Кавказа
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