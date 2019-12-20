Долгожданный детский сад появился в Михайловске

В Михайловске достроили долгожданный детский сад. Объект возведен в микрорайоне "Гармония", информирует пресс-служба Минстроя Ставропольского края.

Отмечается, что детский сад расположен в самом бурно развивающемся микрорайоне города.

Воспитанники учреждения смогут заниматься физкультурном и музыкальном залах, в кабинетах логопеда и компьютерной подготовки, творческих мастерских.

Детский сад построен за счет федерального, краевого и местного бюджетов. Всего на него ушло 270 млн рублей, отметили в пресс-службе, добавив, что в городе строится еще один детский сад, открытие которого запланировано на начало 2020 года.