Симферопольского рекламщика подозревают в хранении взрывчатки

В Симферополе суд арестовал на два месяца местного жителя Дениса Кашука, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщил адвокат подсудимого Назим Шейхмамбетов.

40-летний рекламщик Кашук перестал выходить на связь с родными утром 17 декабря, на следующий день сотрудники ФСБ провели обыск в его доме, изъяли цифровую технику. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям незаконное приобретение и хранение оружия и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, передает "Интерфакс-Юг".